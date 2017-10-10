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Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-Вегасе

Международная панорама
10 октября, 2:09 дата обновления: 10 октября, 2:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, октября. /ТАСС

Шериф города Джозеф Ломбардо сообщил, что правоохранительные органы проверили передвижения Стивена Пэддока до того, как он устроил стрельбу

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Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо

© EPA-EFE/EUGENE GARCIA

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Власти практически убеждены, что у американца Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), не было соучастника. Об этом сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

"Мы не обнаружили ни единого свидетельства существования второго стрелка. Мы проверили обстоятельства по меньшей мере 200 передвижений Пэддока по Лас-Вегасу до трагедии. Его ни разу не видели с кем-нибудь еще", - заявил шериф.

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Он подтвердил, что Пэддок "принимал медикаменты". "Однако мы пока не готовы обсуждать эту тему", - сказал Ломбардо.

Он подтвердил, что брат виновника трагедии помогает полицейским составить психологический портрет его родственника с тем, чтобы следователи могли понять мотивы его действий. "Да, брат Пэддока находится в городе [Лас-Вегасе] и взаимодействует с властями", - уточнил полицейский.

Мотивы действий стрелка по-прежнему не установлены. "Это остается нашей главной задачей. Головоломка пока не собрана", - признал шериф.

Ломбардо также сообщил, что Пэддок стрелял по бакам с горючим около гостиницы Mandalay Bay с целью отвлечь внимание и скрыться бегством. "Мы знаем, что он пытался попасть в резервуары с горючим и что у него в номере было снаряжение для личной защиты. Мы также знаем, что в его запаркованной внизу машине находилась взрывчатка", - заявил шериф.

По его оценке, Пэддок метил в горючее, чтобы оно взорвалось и отвлекло внимание от него самого. "Я полагаю, что действия подозреваемого могли заставить службы спасения переключить внимание на другое место и позволить Пэддоку покинуть отель [беспрепятственно]. Мы не знаем, собирался ли он причинить вред кому-то еще после того, как сбежит из Mandalay Bay", - пояснил шериф.

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Он информировал, что злоумышленник ранил охранника гостиницы до того, как открыть огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Этот охранник проверял, кто оставил открытой дверь на пожарный выход и лестницу на 32-м этаже. Ломбардо также не назвал причину, заставившую стрелка прекратить огонь через более 9 минут после ее начала.

Ему задали вопрос о записке, которая была обнаружена в номере отеля, откуда стрелял Пэддок, и которая могла содержать зашифрованную инструкцию. "Мы не обнаруживали в гостиничном номере [Пэддока] записки, о которой вы говорите. Мы нашли документ с числами и не знаем, что они означают, [но] скоро мы это сообразим", - обещал Ломбардо. "Мы предполагаем еще неделю продолжать следственные мероприятия на месте проведения концерта и в номере [стрелка] в гостинице Mandalay Bay", - добавил он, информировав, что следующая пресс-конференция запланирована на пятницу, 13 октября.

1 октября 64-летний житель Невады Стивен Пэддок из окна гостиничного номера на 32-м этаже открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил недалеко от гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В результате погибли 58 человек, пострадали 489. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. ФБР считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.

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