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Помощник генсека ООН посетит провозглашенные республики Донбасса

Международная панорама
10 октября, 2:18 UTC+3 ООН ООН 10, октября. /ТАСС

Урсула Мюллер проведет встречи с официальными лицами, сотрудниками гуманитарных организаций, дипломатами и беженцами

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ООН, 10 октября. /ТАСС/. Помощник генерального секретаря ООН Урсула Мюллер в ходе начинающегося во вторник трехдневного визита на Украину посетит территории провозглашенных республик Донбасса. Это подтвердил в понедельник ТАСС представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Валиджон Раноев.

"В ходе поездки помощник генерального секретаря Мюллер встретится с ключевыми игроками в Киеве и на местах, а также ознакомится с гуманитарной ситуации в районах, находящихся под контролем и правительства и неподконтрольных ему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ООН и партнеры организации продолжают оказывать помощь населению "по обе стороны линии соприкосновения", но испытывают острую нехватку средств. Из $204 млн, необходимых на проведение гуманитарных операций на Украине в 2017 году, доноры перечислили всего 26 процентов. Как сообщил представитель УКГВ, во время предстоящего визита Мюллер выскажется за "наращивание финансирования операций на Украине, в том числе для подготовки к наступлению зимы".

Ранее в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что Мюллер прибудет на Украину 10 октября и проведет встречи с официальными лицами, сотрудниками гуманитарных организаций, дипломатами и беженцами. Он отмечал, что помощник генсека также "посетит части востока Украины, чтобы лично ознакомиться с положением людей и гуманитарной ситуацией в районах, которые пострадали от боевых действий, продолжающихся уже четвертый год".

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