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Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и Китая

Международная панорама
10 октября, 3:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, октября. /ТАСС

Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман добавил, что ядерная сделка работает, отвечая национальным интересам Америки

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Иран выполняет Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а нежелание президента Дональда Трампа осознать это чревато ослаблением альянса США с Европой и усилением позиций Тегерана, Москвы и Пекина. Такое мнение высказала бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Уэнди Шерман в своей авторской статье в газете The New York Times.

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"Истина состоит в том, что ядерная сделка работает, удерживая Иран от получения ядерного оружия, и, таким образом, отвечает национальным интересам Америки. Нежелание президента признать это будет иметь самые далеко идущие последствия", - предупредила Шерман.

"Прежде всего [возможное] решение выйти [из соглашения] подорвет доверие партнеров к Америке и изолирует нашу страну. Сделка была согласована пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобританией, Францией, Россией и Китаем, а также Германией и Евросоюзом. Затем соглашение было единогласно ратифицировано СБ ООН в полном составе. Все эти стороны, кроме США, хотят сохранить сделку в силе", - отметила экс-замгоссекретаря.

Она предупредила о "страшных последствиях для внешней политики" Америки в результате возможного выхода Трампа из СВПД. "Это вобьет клин между Соединенными Штатами и Европой, ослабив трансатлантическое партнерство, и усилит влияние Ирана, России и Китая", - предостерегла Шерман. По ее мнению, во время предстоящего в ноябре визита в Пекин "Трамп увидит в Китае менее сговорчивого партнера" в вопросе ракетно-ядерной программы КНДР. "На самом деле мы потеряем последние шансы начать диалог с Северной Кореей, потому что Пхеньян сочтет, что Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства даже в рамках многостороннего соглашения", - указала она.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана.

Трамп неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается договоренностей. Как сообщило агентство Рейтер, послы Великобритании, Германии и ЕС в США собирались встретиться с сенаторами-демократами, чтобы обсудить важность сохранения сделки. В этом процессе также принимают участие члены администрации экс-президента Барака Обамы, которые непосредственно вели переговоры с Тегераном - бывший глава минэнерго Эрнест Монис, экс-министр финансов Джейкоб Лью и занимавшая в 2015 году должность замгоссекретаря США по политическим делам Уэнди Шерман.

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