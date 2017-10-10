Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и Китая

"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминациюПроисшествия 10 октября, 3:48
Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и КитаяМеждународная панорама 10 октября, 3:36
Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманамМеждународная панорама 10 октября, 1:56
ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой ледиМеждународная панорама 10 октября, 1:25
Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 1:22
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащимПроисшествия 10 октября, 1:17
ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствамиОбщество 10 октября, 1:01
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватамиСпорт 10 октября, 0:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Иран выполняет Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а нежелание президента Дональда Трампа осознать это чревато ослаблением альянса США с Европой и усилением позиций Тегерана, Москвы и Пекина. Такое мнение высказала бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Уэнди Шерман в своей авторской статье в газете The New York Times.
"Истина состоит в том, что ядерная сделка работает, удерживая Иран от получения ядерного оружия, и, таким образом, отвечает национальным интересам Америки. Нежелание президента признать это будет иметь самые далеко идущие последствия", - предупредила Шерман.
"Прежде всего [возможное] решение выйти [из соглашения] подорвет доверие партнеров к Америке и изолирует нашу страну. Сделка была согласована пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобританией, Францией, Россией и Китаем, а также Германией и Евросоюзом. Затем соглашение было единогласно ратифицировано СБ ООН в полном составе. Все эти стороны, кроме США, хотят сохранить сделку в силе", - отметила экс-замгоссекретаря.
Она предупредила о "страшных последствиях для внешней политики" Америки в результате возможного выхода Трампа из СВПД. "Это вобьет клин между Соединенными Штатами и Европой, ослабив трансатлантическое партнерство, и усилит влияние Ирана, России и Китая", - предостерегла Шерман. По ее мнению, во время предстоящего в ноябре визита в Пекин "Трамп увидит в Китае менее сговорчивого партнера" в вопросе ракетно-ядерной программы КНДР. "На самом деле мы потеряем последние шансы начать диалог с Северной Кореей, потому что Пхеньян сочтет, что Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства даже в рамках многостороннего соглашения", - указала она.
Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана.
Трамп неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается договоренностей. Как сообщило агентство Рейтер, послы Великобритании, Германии и ЕС в США собирались встретиться с сенаторами-демократами, чтобы обсудить важность сохранения сделки. В этом процессе также принимают участие члены администрации экс-президента Барака Обамы, которые непосредственно вели переговоры с Тегераном - бывший глава минэнерго Эрнест Монис, экс-министр финансов Джейкоб Лью и занимавшая в 2015 году должность замгоссекретаря США по политическим делам Уэнди Шерман.