В Киргизии в рамках расследования дела о попытке захвата власти задержан еще один человек

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БИШКЕК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти задержали члена политической партии "Мекенчил" ("Патриот") Мелиса Аспекова. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.
"Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный "имел контакты" с арестованным недавно по этому делу депутатом Канатбеком Исаевым, а также с "отдельными сторонниками" партии "Республика", которые намеревались "собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после" намеченных на 15 октября нынешнего года президентских выборов.
ГКНБ Киргизии в отношении Аспекова возбуждено дело по статьям "Приготовление к массовым беспорядкам" и "Приготовление к насильственному захвату власти".
За попытку приготовления захвата власти и организацию беспорядков в Киргизии 2 октября также был задержан депутат национального парламента Исаев.
Возможная дестабилизация в Киргизии во время или после президентских выборов стала причиной отказа главы государства Алмазбека Атамбаева от участия в намеченных на 10-11 октября в Сочи заседаниях Совета глав государств - участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.