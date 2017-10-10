Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киргизии в рамках расследования дела о попытке захвата власти задержан еще один человек

Международная панорама
10 октября, 4:57 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 10, октября. /ТАСС

В отношении Мелиса Аспекова возбуждено дело по статьям "Приготовление к массовым беспорядкам" и "Приготовление к насильственному захвату власти"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти задержали члена политической партии "Мекенчил" ("Патриот") Мелиса Аспекова. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.

"Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Кандидат в президенты Киргизии назвал провокацией задержание властями его сторонника

В отношении депутата парламента Киргизии возбуждено дело за попытку захвата власти

По данным ведомства, задержанный "имел контакты" с арестованным недавно по этому делу депутатом Канатбеком Исаевым, а также с "отдельными сторонниками" партии "Республика", которые намеревались "собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после" намеченных на 15 октября нынешнего года президентских выборов.

ГКНБ Киргизии в отношении Аспекова возбуждено дело по статьям "Приготовление к массовым беспорядкам" и "Приготовление к насильственному захвату власти".

За попытку приготовления захвата власти и организацию беспорядков в Киргизии 2 октября также был задержан депутат национального парламента Исаев.

Возможная дестабилизация в Киргизии во время или после президентских выборов стала причиной отказа главы государства Алмазбека Атамбаева от участия в намеченных на 10-11 октября в Сочи заседаниях Совета глав государств - участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим
2
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам
5
ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой леди
6
Врио главы Омской области планирует опираться на местные кадры
7
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турнире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама