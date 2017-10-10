СМИ: Трамп во время визита в Республику Корея намерен посетить границу с КНДР

СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные деталиЭкономика и бизнес 10 октября, 6:24
Андриевский покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"Спорт 10 октября, 6:01
Гол и передача Кучерова принесли "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 10 октября, 5:43
Студент университета Техаса убил полицейского и скрылсяПроисшествия 10 октября, 5:13
Шайба и голевой пас Зайцева помогли "Торонто" победить "Чикаго" в матче НХЛСпорт 10 октября, 4:51
В минобороны Японии заявили о готовности к неожиданным действиям со стороны КНДРМеждународная панорама 10 октября, 4:28
"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминациюПроисшествия 10 октября, 3:48
Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и КитаяМеждународная панорама 10 октября, 3:36
Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Республику Корея (РК) в начале ноября может посетить демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Источник в оборонном ведомстве РК заявил агентству, что в конце сентября Белый дом направил в Южную Корею делегацию, которая подобрала место для "специальной миссии" американского лидера. "Они выбирали между Пханмунджомом и другим пограничным пунктом поблизости", - рассказал агентству источник. При этом он допустил, что Трамп может посетить и приграничные острова в Желтом море Ёнпхёндо и Пэннёндо.
Агентство предполагает, что во время своего первого посещения Корейского полуострова Трамп захочет послать сигнал КНДР не только словом, но и делом. "Трамп, наверняка, сделает что-то подобное, потому его помощники и делают соответствующие приготовления", - цитирует агентство Yonhap источник в министерстве обороны РК.
Дальневосточное турне президента США начнется 2 ноября. Трамп планирует посетить Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.
Демилитаризованная зона шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км, она пересекает 38-ю параллель под небольшим углом и разделяет Корейский полуостров на две примерно равные части. В ее основе лежит военно- демаркационная линия, выполняющая роль сухопутной границы между Республикой Корея и КНДР. Эта линия была официально зафиксирована Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в ныне уже не существующем селении под названием Пханмунджом. В результате подписания этого документа завершилась продолжавшаяся трехлетняя война между Южной Кореей, а фактически между Соединенными Штатами, воевавшими под флагом ООН, и Северной Кореей, поддерживаемой Китаем и СССР.
В 2012 году символический визит в демилитаризованную зону совершил президент США Барак Обама.