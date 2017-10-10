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СМИ: Трамп во время визита в Республику Корея намерен посетить границу с КНДР

Международная панорама
10 октября, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Американская делегация подобрала место для "специальной миссии" президента США, отмечает источник агентства Yonhap

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Республику Корея (РК) в начале ноября может посетить демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Источник в оборонном ведомстве РК заявил агентству, что в конце сентября Белый дом направил в Южную Корею делегацию, которая подобрала место для "специальной миссии" американского лидера. "Они выбирали между Пханмунджомом и другим пограничным пунктом поблизости", - рассказал агентству источник. При этом он допустил, что Трамп может посетить и приграничные острова в Желтом море Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Агентство предполагает, что во время своего первого посещения Корейского полуострова Трамп захочет послать сигнал КНДР не только словом, но и делом. "Трамп, наверняка, сделает что-то подобное, потому его помощники и делают соответствующие приготовления", - цитирует агентство Yonhap источник в министерстве обороны РК.

Дальневосточное турне президента США начнется 2 ноября. Трамп планирует посетить Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Демилитаризованная зона шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км, она пересекает 38-ю параллель под небольшим углом и разделяет Корейский полуостров на две примерно равные части. В ее основе лежит военно- демаркационная линия, выполняющая роль сухопутной границы между Республикой Корея и КНДР. Эта линия была официально зафиксирована Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в ныне уже не существующем селении под названием Пханмунджом. В результате подписания этого документа завершилась продолжавшаяся трехлетняя война между Южной Кореей, а фактически между Соединенными Штатами, воевавшими под флагом ООН, и Северной Кореей, поддерживаемой Китаем и СССР.

В 2012 году символический визит в демилитаризованную зону совершил президент США Барак Обама.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Япония Вьетнам Филиппины Республика Корея
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