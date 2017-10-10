Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские саперы продолжают разминирование деревень в провинции Алеппо

Международная панорама
10 октября, 6:08 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 10, октября. /ТАСС

Сирийские военные проводят разминирование при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО /Сирия/, 10 октября. /ТАСС/. Сирийская армия продолжает разминирование деревень в провинции Алеппо, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также

Коалиция: решающее сражение против ИГ в Ираке состоится у границ с Сирией

ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ

Россия зафиксировала пять нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории

"Мы вернулись в свою деревню в июле. И конечно, сразу увидели эти окопы, и то, что осталось рядом с ними. Сразу же позвонили военным. Они уже приезжали, сказали, что таких деревень очень много, и вот теперь будут все это разминировать", - рассказал местный житель Ибрагим Мохаммед, который наткнулся на брошенную боевиками артиллерийскую позицию.

Артиллерийская батарея боевиков находилась менее чем в десяти километрах от аэродрома в окрестностях Алеппо. Артобстрелам подвергались не только позиции правительственных войск в районе аэродрома, но и мирные жители в близлежащих деревнях, отметил сапер Ахмед Амир.

"В оставленном боевиками схроне найдены снаряды калибра 120 мм. Это самодельные боеприпасы. Их делали на станке, украденном с завода", - добавил он

Сирийские военные проводят разминирование при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра. Ни одна другая страна или международная организация так и не выделила силы для гуманитарного разминирования в освобожденных районах Сирии.

Как сообщалось ранее, российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов. Еще более ста сирийских военнослужащих проходят обучение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
2
СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали
3
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам
6
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
7
Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама