Сирийские саперы продолжают разминирование деревень в провинции Алеппо

СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные деталиЭкономика и бизнес 10 октября, 6:24
Андриевский покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"Спорт 10 октября, 6:01
Гол и передача Кучерова принесли "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 10 октября, 5:43
Студент университета Техаса убил полицейского и скрылсяПроисшествия 10 октября, 5:13
Шайба и голевой пас Зайцева помогли "Торонто" победить "Чикаго" в матче НХЛСпорт 10 октября, 4:51
В минобороны Японии заявили о готовности к неожиданным действиям со стороны КНДРМеждународная панорама 10 октября, 4:28
"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминациюПроисшествия 10 октября, 3:48
Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и КитаяМеждународная панорама 10 октября, 3:36
Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АЛЕППО /Сирия/, 10 октября. /ТАСС/. Сирийская армия продолжает разминирование деревень в провинции Алеппо, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Мы вернулись в свою деревню в июле. И конечно, сразу увидели эти окопы, и то, что осталось рядом с ними. Сразу же позвонили военным. Они уже приезжали, сказали, что таких деревень очень много, и вот теперь будут все это разминировать", - рассказал местный житель Ибрагим Мохаммед, который наткнулся на брошенную боевиками артиллерийскую позицию.
Артиллерийская батарея боевиков находилась менее чем в десяти километрах от аэродрома в окрестностях Алеппо. Артобстрелам подвергались не только позиции правительственных войск в районе аэродрома, но и мирные жители в близлежащих деревнях, отметил сапер Ахмед Амир.
"В оставленном боевиками схроне найдены снаряды калибра 120 мм. Это самодельные боеприпасы. Их делали на станке, украденном с завода", - добавил он
Сирийские военные проводят разминирование при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра. Ни одна другая страна или международная организация так и не выделила силы для гуманитарного разминирования в освобожденных районах Сирии.
Как сообщалось ранее, российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов. Еще более ста сирийских военнослужащих проходят обучение.