Сирийские саперы продолжают разминирование деревень в провинции Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 10 октября. /ТАСС/. Сирийская армия продолжает разминирование деревень в провинции Алеппо, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы вернулись в свою деревню в июле. И конечно, сразу увидели эти окопы, и то, что осталось рядом с ними. Сразу же позвонили военным. Они уже приезжали, сказали, что таких деревень очень много, и вот теперь будут все это разминировать", - рассказал местный житель Ибрагим Мохаммед, который наткнулся на брошенную боевиками артиллерийскую позицию.

Артиллерийская батарея боевиков находилась менее чем в десяти километрах от аэродрома в окрестностях Алеппо. Артобстрелам подвергались не только позиции правительственных войск в районе аэродрома, но и мирные жители в близлежащих деревнях, отметил сапер Ахмед Амир.

"В оставленном боевиками схроне найдены снаряды калибра 120 мм. Это самодельные боеприпасы. Их делали на станке, украденном с завода", - добавил он

Сирийские военные проводят разминирование при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра. Ни одна другая страна или международная организация так и не выделила силы для гуманитарного разминирования в освобожденных районах Сирии.

Как сообщалось ранее, российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов. Еще более ста сирийских военнослужащих проходят обучение.