В Сеуле считают, что хакеры из КНДР могли похитить секретные документы ВС США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Киберпреступники из КНДР могли похитить большой объем секретных военных данных, среди которых новейший оперативный план ВС Южной Кореи и США. Об этом во вторник рассказал депутат южнокорейского парламента от правящей Демократической партии "Тобуро", сообщает агентство Yonhap.

Парламентарий сослался на данные министерства обороны Республики Корея, согласно которым в сентябре прошлого года северокорейские хакеры проникли в системы южнокорейского оборонного ведомства и украли 235 гигабайт секретных документов. Анализ лишь 20% из похищенных материалов показал, что это были секретные планы совместных действий Сеула и Вашингтона, в том числе "Оперативный план 5015". Кроме того, украдены отчеты на имя высшего командования союзников, информация о ключевых военных объектах и электростанциях.

"Оперативный план 5015", предусматривающий удары по ракетным и ядерным базам в КНДР в случае чрезвычайных обстоятельств, базируется на идее физической ликвидации политической верхушки Северной Кореи.

Еще в мае следствие установило, что взлом сервера южнокорейского минобороны был осуществлен северокорейскими хакерами. Злоумышленники действовали из китайского города Шэньян, расположенного недалеко от границы с КНДР. Тогда было предложено наказать 26 сотрудников южнокорейского министерства национальной обороны, из-за халатности которых компьютерному вирусу удалось распространиться во внутренней сети ведомства.

Пхеньян отвергает причастность к кибератакам на своего южного соседа.