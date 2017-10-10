Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сеуле считают, что хакеры из КНДР могли похитить секретные документы ВС США

Международная панорама
10 октября, 6:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По данным депутата парламента Республики Корея, среди похищенных материалов оказались секретные проекты совместных действий Сеула и Вашингтона, в том числе "Оперативный план 5015"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Киберпреступники из КНДР могли похитить большой объем секретных военных данных, среди которых новейший оперативный план ВС Южной Кореи и США. Об этом во вторник рассказал депутат южнокорейского парламента от правящей Демократической партии "Тобуро", сообщает агентство Yonhap.

Парламентарий сослался на данные министерства обороны Республики Корея, согласно которым в сентябре прошлого года северокорейские хакеры проникли в системы южнокорейского оборонного ведомства и украли 235 гигабайт секретных документов. Анализ лишь 20% из похищенных материалов показал, что это были секретные планы совместных действий Сеула и Вашингтона, в том числе "Оперативный план 5015". Кроме того, украдены отчеты на имя высшего командования союзников, информация о ключевых военных объектах и электростанциях.

"Оперативный план 5015", предусматривающий удары по ракетным и ядерным базам в КНДР в случае чрезвычайных обстоятельств, базируется на идее физической ликвидации политической верхушки Северной Кореи.

Еще в мае следствие установило, что взлом сервера южнокорейского минобороны был осуществлен северокорейскими хакерами. Злоумышленники действовали из китайского города Шэньян, расположенного недалеко от границы с КНДР. Тогда было предложено наказать 26 сотрудников южнокорейского министерства национальной обороны, из-за халатности которых компьютерному вирусу удалось распространиться во внутренней сети ведомства.

Пхеньян отвергает причастность к кибератакам на своего южного соседа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
2
СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали
3
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам
6
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
7
Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама