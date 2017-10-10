В Сеуле считают, что хакеры из КНДР могли похитить секретные документы ВС США

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Киберпреступники из КНДР могли похитить большой объем секретных военных данных, среди которых новейший оперативный план ВС Южной Кореи и США. Об этом во вторник рассказал депутат южнокорейского парламента от правящей Демократической партии "Тобуро", сообщает агентство Yonhap.
Парламентарий сослался на данные министерства обороны Республики Корея, согласно которым в сентябре прошлого года северокорейские хакеры проникли в системы южнокорейского оборонного ведомства и украли 235 гигабайт секретных документов. Анализ лишь 20% из похищенных материалов показал, что это были секретные планы совместных действий Сеула и Вашингтона, в том числе "Оперативный план 5015". Кроме того, украдены отчеты на имя высшего командования союзников, информация о ключевых военных объектах и электростанциях.
"Оперативный план 5015", предусматривающий удары по ракетным и ядерным базам в КНДР в случае чрезвычайных обстоятельств, базируется на идее физической ликвидации политической верхушки Северной Кореи.
Еще в мае следствие установило, что взлом сервера южнокорейского минобороны был осуществлен северокорейскими хакерами. Злоумышленники действовали из китайского города Шэньян, расположенного недалеко от границы с КНДР. Тогда было предложено наказать 26 сотрудников южнокорейского министерства национальной обороны, из-за халатности которых компьютерному вирусу удалось распространиться во внутренней сети ведомства.
Пхеньян отвергает причастность к кибератакам на своего южного соседа.