СМИ: Пхеньян может провести новое ядерное испытание или ракетный пуск до 18 октября

Директор Australian Open: Серена Уильямс хочет вернуться на корт в январе 2018 годаСпорт 10 октября, 10:08
Белки могут появиться в "Зарядье" с 2018 годаМосква 10 октября, 9:52
Синоптики прогнозируют на территории Югры сильный ветер со снегопадом и дождемНовости Урала 10 октября, 9:45
СМИ: Венгрия предложит пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и УкраиныМеждународная панорама 10 октября, 9:29
На Украине вступил в силу закон, продлевающий особый статус ДонбассаМеждународная панорама 10 октября, 9:28
ESPN: центровой "Филадельфии" Эмбиид подписал контракт на $148 млн, сыграв 31 матч в НБАСпорт 10 октября, 9:20
СМИ: Пхеньян может провести новое ядерное испытание или ракетный пуск до 18 октябряМеждународная панорама 10 октября, 9:16
Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в СирииАрмия и ОПК 10 октября, 8:52
Экс-губернатор Новосибирской области планирует найти работу в регионеПолитика 10 октября, 8:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 10 октября. /ТАСС/. КНДР может осуществить новые военные провокации в период с 10 октября, когда в Пхеньяне отмечается годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), до 18 октября, когда в Пекине откроется XIX съезд Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве.
"Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая в минувшую субботу на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, заявил о приверженности линии на параллельное развитие экономики и ядерной программы. Поэтому существует высокая вероятность проведения Севером новых ядерных испытаний или ракетных пусков с целью демонстрации готовности к сохранению прежней политики", - отмечает телеканал.
По его данным, в этой связи южнокорейские и американские военные сохраняет повышенную боеготовность и активизировали наблюдение за действиями КНДР.
Телеканал напоминает, что в 2006 году Северная Корея провела первое ядерное испытание за день до годовщины основания ТПК, а в 2015 году 10 октября в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.