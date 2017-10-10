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СМИ: Пхеньян может провести новое ядерное испытание или ракетный пуск до 18 октября

Международная панорама
10 октября, 9:16 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 10, октября. /ТАСС

По данным телеканала KBS, в связи с этим южнокорейские и американские военные усилили наблюдение за действиями КНДР

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© Chung Sung-Jun/Getty Images

СЕУЛ, 10 октября. /ТАСС/. КНДР может осуществить новые военные провокации в период с 10 октября, когда в Пхеньяне отмечается годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), до 18 октября, когда в Пекине откроется XIX съезд Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве.

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"Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая в минувшую субботу на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, заявил о приверженности линии на параллельное развитие экономики и ядерной программы. Поэтому существует высокая вероятность проведения Севером новых ядерных испытаний или ракетных пусков с целью демонстрации готовности к сохранению прежней политики", - отмечает телеканал.

По его данным, в этой связи южнокорейские и американские военные сохраняет повышенную боеготовность и активизировали наблюдение за действиями КНДР.

Телеканал напоминает, что в 2006 году Северная Корея провела первое ядерное испытание за день до годовщины основания ТПК, а в 2015 году 10 октября в Пхеньяне состоялся масштабный военный парад.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын
Страны
США КНДР Китай Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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