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СМИ: Венгрия предложит пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и Украины

Международная панорама
10 октября, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Глава МИД Петер Сийярто после принятого Киевом закона об образовании назвал неприемлемой ситуацию, когда "близ ЕС в XXI веке школы закрывались из-за того, что там преподают на языке меньшинства"

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Венгрии намерены инициировать пересмотр соглашения об ассоциации ЕС и Украины в связи с принятием последней закона об образовании. Об этом, как сообщает венгерская газета Magyar Nemzet, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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Сийярто, посетивший в понедельник Ужгород (Закарпатская область), отметил, что принятый украинскими властями закон противоречит соглашению и что неприемлема ситуация, когда "близ ЕС в XXI веке школы закрывались из-за того, что там преподают на языке меньшинства". Глава венгерского МИД добавил, что принятие этого закона является продуманной внутриполитической стратегией Киева, и, по его мнению, усиление давления на Украину является единственным способом заставить ее изменить свой подход, пишет Magyar Nemzet.

Как отмечает издание, Сийярто планирует поднять вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС и Украины на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Люксембурге 16 октября.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет исключительно на украинском. Новый закон подвергли осуждению Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.

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