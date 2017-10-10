На Украине вступил в силу закон, продлевающий особый статус Донбасса

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Закон Украины "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса, вступил в силу. Документ во вторник опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".

Документ был принят Верховной радой 6 октября, и на следующий день подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Принятие документа было необходимо в связи с тем, что 18 октября истекает срок действия принятого в 2014 году закона "О предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей". Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса Донбасса, Киев увязал срок вступления документа в силу с условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".

Документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса и России не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.