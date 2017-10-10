Президент Туркмении стал дважды Героем страны

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Парламент Туркмении во второй раз присвоил президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову звание Героя Туркменистана. Об этом объявила во вторник на заседании Совета старейшин председатель Меджлиса Акджа Нурбердыева, сообщает государственный интернет-портал "Туркменистан: Золотой век".

Высшей государственной награды туркменский лидер удостоен по представлению Совета старейшин "за личный вклад в совершенствование демократических, правовых основ государства, укрепление суверенитета, конституционного строя, независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана, обеспечение гражданского согласия и национального единства".

Присутствовавший на заседании президент "сердечно поблагодарил всех за оказанную ему честь", говорится в сообщении.

Впервые звание Героя Туркменистана было присвоено Бердымухамедову в 2011 году. Его предшественник, первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов удостаивался высшей государственной награды шесть раз.