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Президент Литвы: БелАЭС - угрожающий Европе геополитический проект России

Международная панорама
10 октября, 10:57 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 10, октября. /ТАСС

Даля Грибаускайте также призвала Евросоюз блокировать продукцию атомной станции

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ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Проект строящейся неподалеку от литовской границы в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС) является российским начинанием, представляющим собой угрозу для Европы. Об этом заявила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

"Это геополитический проект России, которым пытаются угрожать всей Европе", - заявила президент.

По словам Грибаускайте, ЕС должен придерживаться в отношении БелАЭС принципиальной позиции, которая должна заключаться в блокировании продукции атомной станции. "На европейский рынок из третьих стран может поставляться только такая электроэнергия, которая произведена в соответствии с требованиями безопасности ЕС", - утверждала Грибаускайте.

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии госкорпорации "Росатом", был запущен в 2009 году в городе Островец (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва заранее объявила строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявляют, что не пропустят в другие страны через свои энергосети электроэнергию БелАЭС.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

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