СМИ: в Идлибе произошли стычки между бойцами оппозиции и боевиками "Джебхат ан-Нусры"

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АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Столкновения между бойцами оппозиционной Сирийской свободной армии и террористами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) произошли в районе сирийской провинции Идлиб, где Турция начала операцию по установлению безопасности в этой зоне деэскалации. Об этом сообщает во вторник новостной канал A Haber.
По его данным, звуки выстрелов были слышны в турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией. Между тем ВС Турции продолжают перебрасывать к границе военнослужащих и военную технику, которые позднее могут быть задействованы для обеспечения безопасности в зоне деэскалации.
Накануне турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Военные республики вошли на территорию Сирии 8 октября, провели разведывательные работы для установления обзорных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.