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В Барселоне закрыт парк, где расположен парламент Каталонии

Международная панорама
10 октября, 12:34 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 10, октября. /ТАСС

Отмечается, что данная мера принята из соображений безопасности

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МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) закрыла во вторник для публики парк Сьютаделья в Барселоне, на территории которого расположено здание регионального парламента. Об этом сообщили в правоохранительных органах автономии.

По их информации, данная мера принята из соображений безопасности. В 18:00 по местному времени (19:00 мск) в парламенте должен появиться глава Каталонии Карлес Пучдемон. Сейчас пока нет точных данных, о чем пойдет речь в ходе выступления регионального лидера, однако не исключается, что может быть запущен процесс выхода Каталонии из состава Испании. Различные организации призвали сторонников независимости выйти на демонстрации в момент заседания парламента.

1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

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