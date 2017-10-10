СМИ: киевский суд разрешил изъять у "Мегафона" данные о кибератаке на минфин Украины

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил Национальной полиции Украины изъять у российской компании "Мегафон" информацию об IP-адресах граждан по делу о DDOS-атаках на сайт министерства финансов 30 декабря 2016 года - 1 января 2017 года. Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Согласно материалам ходатайства, с 20:00 30 декабря 2016 года до 09:00 1 января 2017 года неизвестные, действуя по предварительному сговору, совершили несанкционированное вмешательство в работу внешнего сайта министерства финансов Украины в виде DDOS-атаки.

Как утверждает Нацполиция, некоторые IP-адреса, с которых осуществлялись DDOS-атаки, принадлежат провайдеру телекоммуникационных услуг компании "Мегафон", офис которой находится в Москве.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил Нацполиции право обратиться в порядке международной правовой помощи к компетентным органам России за получением разрешения на временный доступ к вещам и документам "Мегафона" с возможностью их изъятия.

В частности, суд разрешил изъять информацию о лицах, которым был предоставлен в пользование IP-адрес 83.169.208.87 в период о DDOS-атак.