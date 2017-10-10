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СМИ: Турция поставит Украине системы связи на сумму почти $44 млн

Международная панорама
10 октября, 12:54 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, октября. /ТАСС

По данным Anadolu Ajansı, поставка новых систем будет осуществлена в 2018 году

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АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Турецкий производитель различных систем военного назначения Aselsan подписал с Украиной соглашение на поставку систем связи на сумму $43,645 млн. Об этом сообщило во вторник Anadolu Ajansı.

По его данным, поставка новых систем будет осуществлена в 2018 году. Другие детали соглашения не уточняются.

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