Власти Каталонии заявили о готовности выслушать альтернативные предложения Мадрида

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии готовы выслушать альтернативные предложения Мадрида по прошедшему 1 октября голосованию о выходе автономии из состава Испании. Об этом заявил во вторник глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева в интервью телеканалу CNN.
"Мы готовы сесть за стол переговоров. Если они [власти Испании] хотят сделать предложение, то мы охотно их выслушаем. Если им есть, что предложить, чтобы решить вопрос другими методами, то мы охотно это предложение выслушаем", - сказал он.
Глава департамента отметил, что власти Каталонии выдвигали предложения, которые были отвергнуты властями Испании. "Проблема в том, что годы, 10 лет, мы не получили никаких предложений", - подчеркнул Ромева.
"Мы хотим сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что ЕС убедит испанские власти в этом. Потому что нет другого решения ни для Каталонии, ни для Испании, ни для ЕС", - добавил глава департамента.
1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.