El Pais: министр экономики Испании обвинил власти Каталонии в мятеже

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Испании обвинило каталонские власти в восстании против правового государства. Об этом заявил во вторник министр экономики, промышленности и конкурентоспособности пиренейского королевства Луис де Гиндос Хурадо.

"Мы находимся на финишной прямой, и все теперь зависит от [лидера Каталонии] Карлеса Пучдемона", - отметил глава ведомства, чьи слова приводит газета El Pais. Министр добавил, что "весь Евросоюз поддерживает позицию испанского правительства" по каталонскому кризису.

"Это не вопрос независимости, это восстание против правового государства, которое является основой сосуществования в Испании и Европе", - подчеркнул де Гиндос Хурадо. "Я надеюсь, что вернется здравый смысл", - сказал он.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

В 18:00 по местному времени (19:00 мск) в региональном парламенте должен появиться Пучдемон. Сейчас пока нет точных данных, о чем пойдет речь в ходе выступления регионального лидера, однако не исключается, что может быть запущен процесс выхода Каталонии из состава Испании.