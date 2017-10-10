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Премьер-министр Нидерландов объявил о заключении соглашения о создании правящей коалиции

Международная панорама
10 октября, 14:51 UTC+3 ГААГА ГААГА 10, октября. /ТАСС

В нее войдут Народная партия за свободу и демократию, "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" и "Христианский союз"

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ГААГА, 10 октября. /ТАСС/. Соглашение о создании правящей коалиции заключено в Нидерландах. Об этом объявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте.

Выступая перед журналистами, он заявил, что документ "подписан и в самое ближайшее время будет представлен спикеру нижней палаты парламента Хадидже Ариб, а затем и общественности". С момента выборов в марте до заключения соглашения прошло 209 дней. Это своеобразный рекорд в истории Нидерландов.

В правящую коалицию войдут Народная партия за свободу и демократию (НПСД), "Христианско-демократический призыв" (ХДП), "Демократы-66" (Д-66) и "Христианский союз" (ХС). Переговоры между ними начались 17 мая после того, как НПСД, ХДП и Д-66 не смогли прийти к соглашению с "Зелеными левыми", значительно усилившими свои позиции в парламенте по итогам выборов.

Позже на этой неделе в парламенте пройдут дебаты с участием информатора (посредник в переговорах) Геррита Залма, по итогам которых главный законодательный орган страны практически наверняка назначит форматором (тот кто формирует правительство) действующего премьер-министра Марка Рютте, являющегося лидером НПСД. Его основной задачей станет формирование нового правительства. Кому какие должности достанутся, пока остается неизвестным, однако, по имеющейся информации, в общей сложности в новом правительстве будут 16 министров, то есть на три больше, чем в настоящее время, при этом шесть министерских портфелей достанутся НПСД, по четыре - ХДП и Д-66, и два - ХС. Ожидается, что новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей 23 октября.

В последние дни в прессе регулярно появлялись утечки относительно того, что предусматривает новое соглашение. В частности, известно, что стороны намерены провести налоговую реформу и снизить ставки по корпоративным налогам, чтобы сохранить свою привлекательность для международных компаний, особенно в свете выхода Великобритании из Европейского союза. Значительные изменения ожидаются в миграционной системе, дополнительные средства будут выделены на оборону и образование, увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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Темы
Brexit Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Нидерланды Великобритания
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