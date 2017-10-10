Telegraph: Великобритания может присоединиться к NAFTA, если не договорится с ЕС

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность присоединения к Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) в случае, если после выхода из Евросоюза стране не удастся заключить с ним торговое соглашение. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на собственные источники британская газета The Daily Telegraph.

По информации издания, присоединение ко вступившему в 1994 году в силу соглашению о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой даст возможность Великобритании повысить показатели товарооборота с тремя странами, совокупный ВВП которых составляет £17,2 трлн ($22,7 трлн) по сравнению с £15,7 трлн ($20,7 трлн) совокупного ВВП ЕС. Как уточняет издание, общая доля этих четырех стран в мировом ВВП составит в этом случае 30%.

Накануне, выступая в британском парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду на успешный исход переговоров с ЕС по условиям Brexit, однако признала, что правительство готовится и к такому варианту развития событий, при котором сделки добиться не получится.

При этом британских чиновников, судя по всему, даже не пугают острая критика NAFTA со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который называет соглашение катастрофой для экономики США. Как подчеркивает "Дейли телеграф", министр ведут планирование в долгосрочной перспективе, полагая, что соглашение между тремя странами Северной Америки "переживет срок президентства" Трампа.

В то же время простым путь присоединения к NAFTA не будет. Так, по информации издания, британскому правительству нужно будет подготовиться к искам со стороны инвесторов, которые могут потребовать компенсации за то, что их стратегии долгосрочного планирования вложений в экономику Великобритании оказались в ситуации риска из-за резкого изменения торговой политики Лондона.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в Брюсселе спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

Лондон намерен как можно быстрее перейти к обсуждению будущих отношений с ЕС после Brexit. Брюссель отказывается идти на это, пока не будет найден общий знаменатель по трем темам: по поводу границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, по теме прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и наоборот, и по размеру той суммы, которую Лондон должен будет заплатить за "развод" с ЕС.