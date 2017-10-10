Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым

СТРАСБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой денежных компенсаций Киеву. Такое предложение сделал во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопрос члена украинской делегации, замглавы фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко в ПАСЕ.

"Крым - это уже свершившийся факт. Считаю возможным представить себе, чтобы Россия выплатила Украине какие-то компенсации. В финансовой форме или нефтью и газом", - сказал чешский политик.

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну". По словам Земана, это недопустимо. "Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", - обратился он к депутатам.

При этом чешский политик считает, что передача Советским Союзом Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. "Никита Хрущев сделал непростительную глупость, и мировые политики признают сегодня, что Крым не может быть возвращен Украине", - сказал Земан.

Кроме темы принадлежности Крыма, Земан коснулся и вопроса целесообразности продолжения антироссийских санкций, поставив ее под сомнение. Выступившие после главы чешского государства депутаты из Франции, Армении, Великобритании и Сербии отметили "мудрость Земана". По информации издания, с комплиментами в его адрес выступил и председательствующий в ПАСЕ Роджер Гейл.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко подтвердила, что во время выступления президента Чехии в зале "раздавались аплодисменты, заявления о его мудрости и прозорливости", однако расценила их по-своему. "Это так печально - видеть полную политическую деградацию" в Страсбурге, написала она в Facebook.