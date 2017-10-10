Трамп предложил сравнить IQ его и Тиллерсона, заявив, что знает результат заранее

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ (коэффициент интеллекта) и IQ госсекретаря Рекса Тиллерсона.
"Думаю, что это лживые новости, - сказал Трамп, комментируя слухи, будто Тиллерсон назвал его "болваном". - Но если он [Тиллерсон] это сделал, то, полагаю, нам нужно сравнить тесты по IQ. И я могу сказать вам, кто победит".
4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с Трампом по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.
Это был уже не первый случай, когда американские СМИ сообщали о разногласиях между Тиллерсоном и Трампом.