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Трамп предложил сравнить IQ его и Тиллерсона, заявив, что знает результат заранее

Международная панорама
10 октября, 16:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, октября. /ТАСС

Лидер США дал интервью журналу Forbes

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ (коэффициент интеллекта) и IQ госсекретаря Рекса Тиллерсона.

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"Думаю, что это лживые новости, - сказал Трамп, комментируя слухи, будто Тиллерсон назвал его "болваном". - Но если он [Тиллерсон] это сделал, то, полагаю, нам нужно сравнить тесты по IQ. И я могу сказать вам, кто победит".

4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с Трампом по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

Это был уже не первый случай, когда американские СМИ сообщали о разногласиях между Тиллерсоном и Трампом.

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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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