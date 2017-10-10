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Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США

Международная панорама
10 октября, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Турецкий лидер заявил, что не позволит шпионам работать в стенах генконсульства

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Представители турецкого руководства не станут принимать посла США Джона Басса и не считают его представителем Вашингтона. Об этом во вторник заявил президент Турции на пресс-конференции в Белграде, которую транслировал телеканал NTV.

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"Сейчас этот посол находится [в Турции] с прощальным визитом (в связи с окончанием срока полномочий в Анкаре - прим. ТАСС). Наши министры и я лично не принимаем его. Мы не видим его в качестве представителя США в Турции", - заявил Эрдоган. Он также указал, что его страна "не государство дикарей и не позволит, чтобы в стенах генконсульства США работали шпионы".

Эта ремарка связана со скандалом с арестом на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". Кроме того, генпрокуратура в Стамбуле выдала ордер на задержание еще одного турка, работающего в американской дипмиссии, для допроса были задержаны его жена и ребенок.

После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.

Басс в свою очередь охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как "месть руководства" страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. "Этот арест вызывает много вопросов, складывается впечатление, что целью некоторых официальных лиц является подрыв давнего сотрудничества между Турцией и США", - сказал он. Высказывания посла вызвали критику в Анкаре, и первым ведомством, отказавшим в аудиенции Бассу стал Минюст Турции.

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