Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Представители турецкого руководства не станут принимать посла США Джона Басса и не считают его представителем Вашингтона. Об этом во вторник заявил президент Турции на пресс-конференции в Белграде, которую транслировал телеканал NTV.

"Сейчас этот посол находится [в Турции] с прощальным визитом (в связи с окончанием срока полномочий в Анкаре - прим. ТАСС). Наши министры и я лично не принимаем его. Мы не видим его в качестве представителя США в Турции", - заявил Эрдоган. Он также указал, что его страна "не государство дикарей и не позволит, чтобы в стенах генконсульства США работали шпионы".

Эта ремарка связана со скандалом с арестом на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". Кроме того, генпрокуратура в Стамбуле выдала ордер на задержание еще одного турка, работающего в американской дипмиссии, для допроса были задержаны его жена и ребенок.

После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.

Басс в свою очередь охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как "месть руководства" страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. "Этот арест вызывает много вопросов, складывается впечатление, что целью некоторых официальных лиц является подрыв давнего сотрудничества между Турцией и США", - сказал он. Высказывания посла вызвали критику в Анкаре, и первым ведомством, отказавшим в аудиенции Бассу стал Минюст Турции.