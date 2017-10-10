Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США

Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой ИранаСпорт 10 октября, 17:51
Сбербанк запустил в Подмосковье проект по развитию предпринимателей регионаЭкономика и бизнес 10 октября, 17:48
Третьяк: наличие в КХЛ такой команды, как СКА, важно для сборной России в преддверии ОИСпорт 10 октября, 17:42
Путин поддержал Додона в его намерении развивать отношения с РФПолитика 10 октября, 17:42
Ученые обнаружили инсектициды в образцах меда по всему мируСоциальная ответственность 10 октября, 17:36
Генпрокуратура РФ добилась через суд взыскания с банка 1,4 млрд рублей по делу БраудераПроисшествия 10 октября, 17:22
УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с "Баварией"Спорт 10 октября, 16:56
Тренер: подготовка сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит без срывовСпорт 10 октября, 16:51
Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Представители турецкого руководства не станут принимать посла США Джона Басса и не считают его представителем Вашингтона. Об этом во вторник заявил президент Турции на пресс-конференции в Белграде, которую транслировал телеканал NTV.
"Сейчас этот посол находится [в Турции] с прощальным визитом (в связи с окончанием срока полномочий в Анкаре - прим. ТАСС). Наши министры и я лично не принимаем его. Мы не видим его в качестве представителя США в Турции", - заявил Эрдоган. Он также указал, что его страна "не государство дикарей и не позволит, чтобы в стенах генконсульства США работали шпионы".
Эта ремарка связана со скандалом с арестом на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". Кроме того, генпрокуратура в Стамбуле выдала ордер на задержание еще одного турка, работающего в американской дипмиссии, для допроса были задержаны его жена и ребенок.
После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.
Басс в свою очередь охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как "месть руководства" страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. "Этот арест вызывает много вопросов, складывается впечатление, что целью некоторых официальных лиц является подрыв давнего сотрудничества между Турцией и США", - сказал он. Высказывания посла вызвали критику в Анкаре, и первым ведомством, отказавшим в аудиенции Бассу стал Минюст Турции.