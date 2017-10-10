СМИ: премьеры Турции и Ирака обсудят в Багдаде меры против Иракского Курдистана

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправится 15 октября с официальным визитом в Ирак, где на встрече со своим иракским коллегой Хейдаром аль-Абади обсудит меры против Иракского Курдистана. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.

Другой возможной темой их переговоров станет присутствие турецких военных инструкторов на базе Башика близ Мосула в Ираке, где Турция обучает курдское ополчение "пешмерга". В конце сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может прекратить военную подготовку на этой базе.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось центральное правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.

5 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Эрбиля. По его словам, "три страны будут вместе принимать решение относительно закрытия вентиля на нефтепроводе".

Турция и Иран получают курдскую нефть, которая идет через их территорию на экспорт. После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября Анкара анонсировала, что введет санкции против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан является одной из таких мер противодействия.