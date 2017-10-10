Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: премьеры Турции и Ирака обсудят в Багдаде меры против Иракского Курдистана

Международная панорама
10 октября, 16:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, октября. /ТАСС

В частности, речь пойдет о присутствии турецких военных инструкторов на базе Башика неподалеку от Мосула

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправится 15 октября с официальным визитом в Ирак, где на встрече со своим иракским коллегой Хейдаром аль-Абади обсудит меры против Иракского Курдистана. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.

Смотрите также

Вопреки угрозам и критике: иракские курды провели референдум, грозящий взорвать регион

Другой возможной темой их переговоров станет присутствие турецких военных инструкторов на базе Башика близ Мосула в Ираке, где Турция обучает курдское ополчение "пешмерга". В конце сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может прекратить военную подготовку на этой базе.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось центральное правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.

5 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Эрбиля. По его словам, "три страны будут вместе принимать решение относительно закрытия вентиля на нефтепроводе".

Турция и Иран получают курдскую нефть, которая идет через их территорию на экспорт. После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября Анкара анонсировала, что введет санкции против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан является одной из таких мер противодействия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум в Иракском Курдистане
Персоны
Йылдырым, Бинали Абади, Хейдар, аль-
Страны
Ирак Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама