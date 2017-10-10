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Стелла Кириакидес избрана временным председателем ПАСЕ

Международная панорама
10 октября, 16:40 дата обновления: 10 октября, 16:52 UTC+3

Избрание главы организации стало необходимым после того, как в минувшую пятницу ее прежний председатель Педро Аграмунт подал в отставку

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Стелла Кириакидес

Стелла Кириакидес

© Klara Beck/Council of Europe

CТРАСБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Представитель Кипра Стелла Кириакидес избрана во вторник временным председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В третьем туре за нее отдали 132 голоса, ее оппонент литовский политик Эмануэлис Зингерис получил 84.

Новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии, которая пройдет в Страсбурге 22-26 января 2018 года. Избрание главы ПАСЕ стало необходимым после того, как в минувшую пятницу ее прежний председатель Педро Аграмунт подал в отставку.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию совместно с депутатами Госдумы. 28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту.

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На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.

Кириакидес является представителем делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года и входит в правую фракцию Европейская народная партия. При этом она выдвигалась на пост временного председателя ПАСЕ в качестве независимого кандидата.

Она также возглавляет комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Кроме того, она автор докладов о социальном обеспечении детей в Европе, а также докладов, посвященных борьбе с онкологическими заболеваниями.

В ходе предыдущей сессии она стала одним из подписантов ходатайства о смещении Аграмунта с поста.

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Персоны
Аграмунт, Педро
Темы
Отставка главы ПАСЕ Педро Аграмунта
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