Стелла Кириакидес избрана временным председателем ПАСЕ

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CТРАСБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Представитель Кипра Стелла Кириакидес избрана во вторник временным председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В третьем туре за нее отдали 132 голоса, ее оппонент литовский политик Эмануэлис Зингерис получил 84.
Новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии, которая пройдет в Страсбурге 22-26 января 2018 года. Избрание главы ПАСЕ стало необходимым после того, как в минувшую пятницу ее прежний председатель Педро Аграмунт подал в отставку.
Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию совместно с депутатами Госдумы. 28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту.
На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.
Кириакидес является представителем делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года и входит в правую фракцию Европейская народная партия. При этом она выдвигалась на пост временного председателя ПАСЕ в качестве независимого кандидата.
Она также возглавляет комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Кроме того, она автор докладов о социальном обеспечении детей в Европе, а также докладов, посвященных борьбе с онкологическими заболеваниями.
В ходе предыдущей сессии она стала одним из подписантов ходатайства о смещении Аграмунта с поста.