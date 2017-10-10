Госдеп: продолжение конфликта в Донбассе мешает налаживанию отношений США и РФ

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Отсутствие успеха по вопросу прекращения конфликта на юго-востоке Украины остается препятствием для улучшения отношений между Россией и США. Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, об этом заявил спецпредставитель внешнеполитического ведомства по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с помощником главы российского государства Владиславом Сурковым в Белграде в минувшую субботу.
"Посол Волкер подчеркивал стремление президента США Дональда Трампа добиться мира на Украине, а также то, что неспособность закончить конфликт остается препятствием на пути улучшения двусторонних американо-российских отношений", - сказал представитель Госдепартамента. По его словам, Волкер и Сурков также обсудили возможную миссию ООН на Украине и необходимость соблюдения режима прекращения огня.
По его словам, Волкер и Сурков также обсудили "возможную роль миротворческих сил", которые действовали бы с санкции ООН, "возобновление Украиной так называемого закона о специальном статусе [Донбасса], необходимость введения настоящего прекращения огня, освобождение всех незаконно арестованных и обеспечение свободного доступа для специальной миссии наблюдателей ОБСЕ".
Очередная встреча Суркова и Волкера прошла в Белграде 7 октября. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".