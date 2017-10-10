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Настоятель Киево-Печерской Лавры опасается нападений украинских радикалов на святыню

Международная панорама
10 октября, 20:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, октября. /ТАСС

Митрополит напомнил, что в минувшем году у святыни уже собирались 400-500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих и кидали камни в сторону Лавры

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КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский владыка Павел опасается нападений представителей украинских радикалов на святыню 14-17 октября, в дни праздника Покрова. Об этом он написал в письмах на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, генерального прокурора, глав СБУ и МВД, сообщает во вторник издание Вести.

"Мы очень надеемся, что у людей не поднимется рука на святыню и этого не случится. Мы не занимаемся политикой, мы молимся. Но мне постоянно звонят из разных политических сил и предупреждают о возможном нападении на нас", - сказал владыка.

Митрополит напомнил, что год назад в это же время (14 октября) у святыни собрались 400-500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих и кидали камни в сторону Лавры.

14 октября на Украине отмечается церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитника Украины и День украинского казачества. Украинские националисты уже заявили, что в этот день проведут совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве. В нем примут участие представители "Правого сектора" (запрещенная организация в РФ), "Национального корпуса" (бывший "Азов") и националистической партии "Свобода". "В этом году марш имеет особое значение, ведь 14 октября исполнится 75 лет со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в РФ)", - поясняют националисты.

Провокации радикалов и власти

В марте этого года примерно 200 человек в камуфляже под видом экскурсии зашли на территорию Киево-Печерской Лавры, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В Свято-Успенском храме один из них надел облачения священника и начал служить молебен. По словам представителей церкви, служителя Лавры физически заблокировали и не дали ему возможности воспрепятствовать кощунству. "Это была провокация радикалов, - рассказал епископ Ирпенский Климент. - Все это длилось 15 минут и снималось на видео". Теперь ролик распространяют от имени организации УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона, запрещена в РФ) под заголовком "Первая служба УПЦ КП (Киевского патриархата) в Киево-Печерской Лавре".

Параллельно на церковь идет давление со стороны властей. После изменения Налогового кодекса (поправки приняты в ноябре 2016 года) все религиозные организации Украины должны внести ряд изменений в уставы, подтвердив "статус неприбыльности". Перерегистрации подлежат каждая епархия, монастырь и приход, поскольку каждая единица церкви - отдельное юридическое лицо. Приходы регистрируют местные органы власти, а епархии, монастыри и синодальные отделы - Министерство культуры. Однако Минкульт более полутора лет тянет с регистрацией новых уставов религиозных организаций УПЦ МП.

Кроме того, министерство культуры своим указом уменьшило размеры защитной буферной зоны Лавры в два раза. Согласно новому документу, охранная зона теперь составляет 107,7 гектара. В то же время на официальном сайте ЮНЕСКО указана площадь буферной зоны - 220,15 гектара, то есть вдвое больше, чем в обнародованном документе, утвержденном Минкультом.

Но, несмотря на попытки украинской власти уменьшить авторитет и влияние УПЦ МП, она остается наиболее многочисленной. По данным социологов, верующими себя считают 70% украинцев, 39% из них - прихожане УПЦ МП, 25% - УПЦ КП, а 21% - Украинской греко-католической церкви.

Православная святыня

Киево-Печерская Лавра, один из первых монастырей в Древнерусском государстве, основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже выросли каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В Ближних и Дальних пещерах Лавры покоятся нетленные мощи угодников Божьих, также в Лавре есть и захоронения мирян, например, могила премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. В настоящее время нижняя Лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата, а верхняя Лавра - в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Лавра на протяжении многих веков является местом паломничества и одной из главных святынь для православных христиан всего мира.

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