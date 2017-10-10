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Литва повторно рассмотрит вопрос о предоставлении убежища журналисту из России

Международная панорама
10 октября, 17:36 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 10, октября. /ТАСС

Главный административный суд страны пришел к выводу, что департамент миграции принял отрицательное решение по данному вопросу без всестороннего учета указанных заявителем обстоятельств

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ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Просьба журналиста из России Евгения Титова о предоставлении убежища в Литве должна быть заново рассмотрена департаментом миграции республики. Такое обязывающее постановление принял по жалобе истца во вторник главный административный суд Литвы, сообщивший об этом на своей интернет-странице.

"Отрицательное решение о предоставлении убежища департамент миграции принял без всестороннего учета указанных заявителем обстоятельств", - отметила судебная инстанция. Она аннулировала решение миграционной службы и Вильнюсского окружного административного суда, по которым Титову в просьбе было отказано.

Как установило в феврале текущего года миграционное ведомство, утверждения россиянина о том, что на родине он может подвергнуться преследованиям за свою профессиональную деятельность, "не нашли объективного подтверждения". Титов пытался обжаловать это решение, но суд первой инстанции согласился с выводами миграционной службы.

Титов прибыл в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он утверждал, что опасался оставаться в России, поскольку якобы столкнулся с давлением со стороны силовых структур за свою журналистскую деятельность. После отрицательного решения о предоставлении убежища МИД Литвы указал департаменту миграции, что разделяет опасения просителя.

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