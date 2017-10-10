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Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17

Международная панорама
10 октября, 17:52 UTC+3 ГААГА ГААГА 10, октября. /ТАСС

Амстердам продолжает сотрудничество со всеми пострадавшими странами, чтобы сделать все возможное для наказания виновных, подчеркивается в соглашении о создании правящей коалиции в стране

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Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777

Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777

© Михаил Почуев/ТАСС

ГААГА, 10 октября. /ТАСС/. Нидерланды намерены принять "дипломатические меры" по отношению к тем странам, которые "не в полной мере сотрудничают" в вопросе расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник соглашении о создании правящей коалиции в стране.

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В главе, посвященной внешней политике, один из пунктов гласит, что "Нидерланды продолжат сотрудничество со всеми другими пострадавшими странами с тем, чтобы сделать все возможное для наказания виновных в крушении MH17". Более того, страна намерена "принять дипломатические меры в отношении тех стран, которые не в полной мере сотрудничают в выполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (в которой отмечается необходимость привлечь к ответственности виновных в трагедии - прим. ТАСС)".

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июле этого года ее эксперты приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в Нидерландах по голландским законам.

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