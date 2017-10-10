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Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом

Международная панорама
10 октября, 18:02 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 10, октября. /ТАСС

Генеральный секретарь организации также назвал ошибкой рассмотрение данного вопроса только с финансовой стороны

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

СТРАСБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Необходимое условие для членства любой страны в Совете Европы - выплата финансового взноса. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Он выступал на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы и отвечал на вопрос относительно ситуации с членством России.

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"Ошибочно подходить к данному вопросу исключительно с финансовой стороны. Но, конечно, возникают определенные проблемы в связи с невыплатой взноса. Разумеется, подобная ситуация совершенно недопустима, не может существовать страна - член организации, отказывающаяся вносить вклад в бюджет организации", - сказал Ягланд.

"Мы принимаем меры по решению проблемы, возникшей в результате отказа России от выплаты взноса. Если решение не будет найдено, это приведет в ближайшее время к очень серьезным последствиям", - отметил он.

Ягланд добавил, что хотел бы, чтобы все страны-члены вели работу по защите прав человека как в России, так и в других странах.

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