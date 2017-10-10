Трамп обвинил NYT в том, что газета подставила влиятельного сенатора

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что она подставила влиятельного республиканского сенатора Боба Коркера, опубликовав его критические высказывания в адрес американского лидера. Об этом Трамп написал во вторник на своей личной странице в Twitter. Вновь нелицеприятно высказавшись о Коркере, Трамп продолжил резкую полемику с этим законодателем, который возглавляет комитет по иностранным делам Конгресса.

"Провальная "The New York Times" подставила Боба Коркера, записав разговор с ним, - написал Трамп в Twitter. - Они выставили его дураком, и мне теперь приходится с этим разбираться!"

The Failing @nytimes set Liddle' Bob Corker up by recording his conversation. Was made to sound a fool, and that's what I am dealing with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017

После этого высказывания Трампа журналист The New York Times Джонатан Мартин, который брал интервью у Коркера, написал в Twitter, что проводил запись разговора с согласия помощника сенатора.

Коркер (республиканец, от штата Теннесси) заявил в воскресенье в интервью газете The New York Times, что действия, которые Дональд Трамп предпринимает на посту президента США, могут привести к "третьей мировой войне". По словам Коркера, Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу". Как отмечает The New York Times, сенатор заявил в интервью, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к Третьей мировой войне".

В воскресенье Трамп вступил с Коркером в перепалку, раскритиковав в своем Twitter сенатора, который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в верхнюю палату Конгресса в следующем году. По словам Трампа, Коркер "умолял" президента поддержать его переизбрание сенатором, однако глава Белого дома не согласился. Трамп также утверждал, что Коркер хотел получить должность госсекретаря США, но на это президент также ответил отказом.

Сенатор в своем Twitter в критических тонах прокомментировал высказывания президента, назвав Белый дом "взрослыми яслями".