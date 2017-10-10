Трамп намерен ввести ограничения для компаний, выводящих свои структуры из США

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над законодательной инициативой, предполагающей введение ограничений для компаний, которые переносят часть мощностей из США в другие государства, а также поощрений для фирм, которые так не поступают.
Об этом американский лидер заявил в интервью журналу Forbes, опубликованном во вторник.
Трамп пояснил, что речь идет о законодательных мерах, о которых ранее публично не сообщалось. Они предполагают введение "поощрений для компаний за то, что они здесь [в США] находятся". При этом, как пояснил американский лидер, фирмы, которые переносят свои структуры в другие государства, предполагается "подвергать жесткому наказанию".
"Это и кнут, и пряник", - указал Трамп. "Это поощрения за то, чтобы остаться", - добавил президент. Он отметил, что компании, которые перенесут часть мощностей за рубеж, должны будут столкнуться с трудностями при реализации своей продукции в США.
В последние месяцы Трамп уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Республиканец не раз обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры, введя новые пошлины на их продукцию.