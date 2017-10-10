Вице-премьер Испании: власти Каталонии добились лишь нестабильности

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МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии своими действиями в направлении обретения независимости добились лишь нестабильности. Такое мнение озвучила во вторник заместитель председателя правительства, министр территориального управления Испании Сорайя Саенс де Сантамария.
Вице-премьер призвала к спокойствию и отметила, что демократия пиренейского королевства сильна. "Правительство Каталонии еще может все взвесить, чтобы избежать разлома", - написала она в Twitter. "Власти региона не добились ничего, кроме нестабильности и тревоги", - отметила замглавы кабинета министров.
La Generalitat no ha logrado más que inestabilidad y zozobra. La confianza ha de estar siempre dentro del marco legal y en la confianza— Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) October 10, 2017
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.
В 18:00 по местному времени (19:00 мск) в региональном парламенте должен появиться Пучдемон. Сейчас пока нет точных данных, о чем пойдет речь в ходе выступления регионального лидера, однако не исключается, что может быть запущен процесс выхода Каталонии из состава Испании.