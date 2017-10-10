Трамп примет премьер-министра Сингапура 23 октября

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 23 октября проведет встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам его представителей, глава государства намеривается подтвердить прочность отношений с Сингапуром, который "является одним из ближайших партнеров Америки в Азии на протяжении уже более 50 лет". "Президент и премьер-министр обсудят пути по дальнейшему укреплению связей в сфере безопасности, а также в области экономики, политики, контактов между жителями обеих стран", - добавили в Белом доме.

Кроме того, Трамп и Ли Сянь Лун затронут тему продвижения совместных интересов Индо-Тихоокеанском регионе.