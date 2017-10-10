Общественная организация в США подала иск в отношении оружейных компаний

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Иск в отношении оружейных компаний и торговых фирм, продающих в США устройства для стрельбы очередями из полуавтоматического оружия, подал во вторник Центр по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия имени Брэди (The Brady Center to Prevent Gun Violence).

Как сообщила эта организация в Twitter, иск подан в суд округа Кларк, на территории которого расположен Лас-Вегас. Организация, выступающая за введение жесткого контроля за оборотом оружия в США, намерена добиваться от оружейных компаний и торговцев оружием выплаты компенсаций людям, пострадавшим в результате расстрела посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе.

BREAKING: Brady has filed a class action lawsuit on behalf of Las Vegas shooting victims. Read more --> https://t.co/xgS4jLtJi4 — Brady Campaign (@Bradybuzz) 10 October 2017

Устройство для стрельбы очередями из полуавтоматического оружия использовал 64-летний житель американского города Мескит (штат Невада) Стивен Пэддок, который 1 октября открыл огонь из окна отеля Mandalay Bay по людям, собравшимся на фестиваль.