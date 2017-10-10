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Додон попросил Путина поддержать заявку Молдавии на получение статуса наблюдателя ЕврАзЭс

Международная панорама
10 октября, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Президент также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с РФ

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Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин

Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Молдавский лидер Игорь Додон попросил президента России Владимира Путина поддержать заявку Молдавии на получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом Союзе (ЕврАзЭс). Об этом написал на своей странице в Facebook после встречи с российским лидером во вторник в Сочи.

"Обратился к президенту России с просьбой поддержать заявку Республики Молдова на получение статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе", - отметил Додон. Он также выразил искреннюю заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с РФ в рамках СНГ и других международных объединений.

"Уверен, что наши отношения с Россией - главным стратегическим партнером Молдовы - будут только усиливаться, несмотря на все чинимые нам препятствия", - сказал Додон. При этом он заметил, что далеко не всех в молдавской политической элите устраивает его курс на улучшение молдо-российских отношений и развитие стратегического партнерства между двумя странами.

"Правительство и парламентское большинство, контролируемое странами Запада, всеми силами пытается подорвать отношения между нашими странами. Заявил, что категорически осуждаю любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдовы, такие как депортации из Молдовы российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ. Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно- аналитических передач на территории Молдовы", - подчеркнул президент Молдавии.

Он также сообщил, что "обратился с просьбой расширить список молдавских предприятий, которым будет открыт доступ на российский рынок и предоставить миграционную амнистию гражданам Молдовы, чьи нарушения попали под статью 27 Федерального закона № 114".

Молдавский лидер добавил, рассчитывает на дальнейшее активное участие Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. 

"Молдова рассчитывает на дальнейшее активное участие Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, в котором она играет очень важную роль. Мы рассчитываем и в дальнейшем на поддержку России в продвижении процесса приднестровского урегулирования и заинтересованы в достижении в текущем году реальных подвижек в этом отношении", - написал Додон на своей странице в "Фейсбуке". Он отметил "положительную роль, которую сыграла и продолжает играть нынешняя миротворческая операция с участием российских миротворцев в установлении мира на Днестре".

Глава Молдавии подчеркнул, что выступает за политическое урегулирование приднестровского конфликта в рамках переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье , ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности республики, с предоставлением особого статуса Приднестровью.

"Мы настроены на дальнейшее продвижение прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем на уровне лидеров, политических представителей и рабочих групп по укреплению доверия для решения насущных проблем, с которыми сталкивается население на обоих берегах Днестра, а также на уровне представителей гражданского общества", - отметил Додон.

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