СМИ: выступление главы Каталонии в региональном парламенте отложено

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Выступление главы Каталонии Карлеса Пучдемона в региональном парламент отложено минимум на час. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.

Изначально предполагалось, что лидер автономии появится в палате в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Когда депутаты уже собрались на заседание, оно было отложено. Причины задержки пока не называются.

Сейчас нет точных данных, о чем пойдет речь в ходе выступления регионального лидера, однако не исключается, что может быть запущен процесс выхода Каталонии из состава Испании.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.