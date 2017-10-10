ПАСЕ активизирует борьбу за соблюдение политической этики депутатами

СТРАСБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) принимает меры по борьбе в своих рядах с лоббистской деятельностью и другими действиями, наносящими ущерб образу организации и ее представителей. Об этом свидетельствует одобренный во вторник в Страсбурге доклад, посвященный мониторингу мер в этой сфере, уже предусмотренных резолюцией от 2012 года. Документ провозглашает значительное усиление гласности, противодействия каким-либо попыткам коррупции, лоббирования и другой подобной деятельности в рамках ПАСЕ.

Решение принято всего несколько дней спустя после того, как прежний председатель ПАСЕ, Педро Аргамунт, заявил о своем уходе в отставку по состоянию здоровья. Однако большая группа депутатов ПАСЕ упрекает его в деятельности, представляющей, по их мнению, конфликт интересов и свидетельствующей о его недостаточной объективности. "Появившиеся утверждения о коррупции и лоббировании интересов, выдвигаемые в отношении как ряда нынешних, так и прежних членов ПАСЕ, подрывают доверие к действиям и позициям Ассамблеи в различных сферах, - говорится в принятом документе. - Именно такая ситуация заставляет Ассамблею принять меры по повышению этического уровня и укрепить свои принципы ответственности и прозрачности деятельности, а также приоритета общественных интересов, что необходимо для сохранения доверия населения к ней".

Меры контроля

В ПАСЕ подчеркнули, что рассмотренные ранее комиссией по регламенту меры "предусматривают пересмотр нынешнего механизма контроля над соблюдением этических норм депутатами". "Создание нового механизма позволит также проводить объективный анализ утверждений о нарушении правил политической этики, оперативно начинать в таких случаях расследования по подобным сигналам", - говорится в тексте резолюции. При этом в ПАСЕ подчеркнули, что новые правила "включают в себя и пересмотренный список санкций за нарушения".

В резолюции отмечается также, что комиссия по регламенту предлагает ПАСЕ "разработать строгие правила контроля над допуском в здание Совета Европы третьих лиц во время сессий и заседаний Ассамблеи".

Выступая во вторник после своего избрания новым председателем Ассамблеи и непосредственно перед обсуждением новой резолюции о нормах работы организации, Стелла Кириакидис признала, что "данные выборы состоялись в весьма особый момент в жизни ПАСЕ". "Наше соответствие моральным и этическим нормам политической деятельности поставлено сейчас под сомнение. Все это придает негативный оттенок деятельности и образу Ассамблеи. Некоторые даже высказывают сомнения, что таким нормам действительно соответствуют все структуры Совета Европы", - сказала она.

Кириакидис подчеркнула, что все это накладывает особые обязанности по соблюдению правил на всех депутатов ПАСЕ. "Я, со своей стороны, обязуюсь все сделать для того, чтобы обеспечить спокойствие в Ассамблее, достижение в ней консенсуса по спорным вопросам гарантировать сохранение целостности организации", - заявила новый председатель ПАСЕ.