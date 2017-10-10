Guardian: хакеры получили доступ к переписке Deloitte с ООН и министерствами США

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Злоумышленники взломали почтовый сервер международной аудиторской компании Deloitte и получили доступ к электронной переписке с 350 ее клиентами, в том числе с ООН, четырьмя министерствами США, а также несколькими крупнейшими международными корпорациями. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями этого взлома, во вторник сообщила газета The Guardian, которая 25 сентября первой информировала и о самом нападении хакеров.

Среди тех американских государственных учреждений, чья переписка могла быть вскрыта, издание называет Госдепартамент, министерство энергетики, министерство внутренней безопасности, министерство обороны, почтовую службу США, а также национальные институты здравоохранения.

Таким образом, уверяет издание, последствия кибератаки на Deloitte оказались намного более тяжелыми, чем признает сама пострадавшая сторона, объявившая о том, что пострадала почта лишь шести ее клиентов. Источники газеты уверяют, что на самом деле в Deloitte забили тревогу и занялись проверкой возможности взлома электронных адресов и приложений в электронных сообщениях. По словам собеседников The Guardian, компания пока не может со 100-процентной уверенностью заявить, какие именно материалы и документы были вскрыты хакерами.

Как ранее отмечала The Guardian, похитители конфиденциальной информации могли получить доступ к серверу Deloitte через учетную запись администратора, защищенную, по сведениям источника, только одним паролем.

Deloitte - международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. Она входит в так называемую большую четверку аудиторских фирм и является самой крупной профессиональной сетью по числу сотрудников.