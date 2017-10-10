Трамп заявил, что не намеревался унизить Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что не принижал достоинства госсекретаря Рекса Тиллерсона и в целом не имеет такой привычки.

Во время открытой части встречи Трампа с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером в Овальном кабинете журналисты пресс-пула Белого дома задали главе государства вопрос о его же высказывании в интервью журналу Forbes. Трамп в нем предложил сравнить свой IQ с умственными способностями Тиллерсона, заметив, что итог ему известен заранее.

"Нет, я никого не унижал", - сказал Трамп, добавив, что не является сторонником такой линии поведения. Президент также утвердительно ответил на вопрос о том, уверен ли он в Тиллерсоне.

4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.