Премьер Ирака исключил диалог с Иракским Курдистаном до отмены итогов референдума

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Центральные власти Ирака не начнут переговоры с руководством курдской автономии до отмены итогов референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, заявил во вторник премьер-министр арабской страны Хейдар аль-Абади.

"Диалог [с Иракским Курдистаном] должен основываться на трех [постулатах]: единстве Ирака, уважении конституции и отмене [результатов] референдума", - сказал он. При этом аль-Абади подчеркнул, что речь не идет о разрыве отношений между Багдадом и Эрбилем.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. В Эрбиле заявили о готовности заморозить итоги плебисцита на два года и начать диалог с Багдадом для разрешения противоречий. Федеральные власти отказываются от переговоров до отмены результатов референдума.