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Меркель призывает избегать любой эскалации вокруг Каталонии

Международная панорама
10 октября, 20:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, октября. /ТАСС

Канцлер ФРГ считает, что в вопросе выхода из состава Испании необходимо найти решения, соответствующие испанской конституции

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БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за нормализацию ситуации вокруг Каталонии. "Нужно избегать любой эскалации", - сказала она в интервью немецкой редакционной сети RND, выдержки из которого распространены во вторник.

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"Я надеюсь, что удастся начать диалог и найти такие решения, которые будут соответствовать испанской конституции", - добавила глава германского кабмина.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

В течение вечера глава Каталонии Карлес Пучдемон должен выступить в региональном парламенте. Не исключено, что в ходе выступления он может запустить процесс выхода Каталонии из состава Испании.

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