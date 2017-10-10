Меркель призывает избегать любой эскалации вокруг Каталонии

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БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за нормализацию ситуации вокруг Каталонии. "Нужно избегать любой эскалации", - сказала она в интервью немецкой редакционной сети RND, выдержки из которого распространены во вторник.
"Я надеюсь, что удастся начать диалог и найти такие решения, которые будут соответствовать испанской конституции", - добавила глава германского кабмина.
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
В течение вечера глава Каталонии Карлес Пучдемон должен выступить в региональном парламенте. Не исключено, что в ходе выступления он может запустить процесс выхода Каталонии из состава Испании.