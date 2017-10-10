Мэй: Великобритания близка к заключению с ЕС соглашения о правах граждан

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания очень близка к заключению с властями Евросоюза соглашения о соблюдении после Brexit прав граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве и британцев, живущих в странах европейского сообщества. Об этом, как информировало агентство Reuters, заявила во вторник глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Британский премьер-министр Тереза Мэй сказала во вторник, что участники переговоров очень близки к достижению соглашения с Европейским союзом по правам иностранных граждан - одного из ключевых вопросов, которые необходимо решить перед тем, как переговоры смогут продвинуться вперед, говорится в сообщении агентства.

В Брюсселе в понедельник начался пятый раунд переговоров Лондона с властями ЕС по определению условий, на которых Великобритания выйдет из сообщества. Он продлится четыре дня. Его итоги будут подведены в четверг.

Первый раунд этих переговоров стартовал 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

Права, которыми после Brexit будут обладать граждане ЕС, проживающие в Великобритании, и наоборот, является одном из трех тем, которые обсуждаются на первой стадии переговоров. Две другие - характер пограничного режима между Северной Ирландией и Республикой Ирландия и размер суммы, которую Лондон должен будет заплатить за "развод" с ЕС. Как предупреждает Брюссель, лишь после урегулирования этих проблем стороны смогут перейти ко второй стадии дискуссий, на которой будет обсуждаться формат будущих отношений Великобритании и ЕС. Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил во вторник надежду, что к этой фазе переговоров стороны смогут перейти уже к декабрю.