Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: Великобритания близка к заключению с ЕС соглашения о правах граждан

Международная панорама
10 октября, 20:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, октября. /ТАСС

Премьер подчеркнула, что речь идет об одном из ключевых вопросов, которые необходимо решить для продвижения переговоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания очень близка к заключению с властями Евросоюза соглашения о соблюдении после Brexit прав граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве и британцев, живущих в странах европейского сообщества. Об этом, как информировало агентство Reuters, заявила во вторник глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Смотрите также

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

Британский премьер-министр Тереза Мэй сказала во вторник, что участники переговоров очень близки к достижению соглашения с Европейским союзом по правам иностранных граждан - одного из ключевых вопросов, которые необходимо решить перед тем, как переговоры смогут продвинуться вперед, говорится в сообщении агентства.

В Брюсселе в понедельник начался пятый раунд переговоров Лондона с властями ЕС по определению условий, на которых Великобритания выйдет из сообщества. Он продлится четыре дня. Его итоги будут подведены в четверг.

Первый раунд этих переговоров стартовал 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

Права, которыми после Brexit будут обладать граждане ЕС, проживающие в Великобритании, и наоборот, является одном из трех тем, которые обсуждаются на первой стадии переговоров. Две другие - характер пограничного режима между Северной Ирландией и Республикой Ирландия и размер суммы, которую Лондон должен будет заплатить за "развод" с ЕС. Как предупреждает Брюссель, лишь после урегулирования этих проблем стороны смогут перейти ко второй стадии дискуссий, на которой будет обсуждаться формат будущих отношений Великобритании и ЕС. Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил во вторник надежду, что к этой фазе переговоров стороны смогут перейти уже к декабрю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Туск, Дональд
Темы
Brexit
Страны
Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму
3
Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости
4
Слуцкий: Россия не собирается платить никаких компенсаций за Крым
5
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
6
СМИ: полиция Испании готова арестовать Карлеса Пучдемона
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама