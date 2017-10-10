Глава Каталонии заявил, что регион переживает исключительный момент

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономное сообщество переживает в настоящее время исключительный момент. Об этом он сказал во вторник в региональном парламенте.

"Последствия [референдума] пойдут далеко за пределы нашей страны, - отметил глава автономии. - Мы переживаем исключительный момент".

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.