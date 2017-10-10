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Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости

Международная панорама
10 октября, 20:41 дата обновления: 10 октября, 20:49 UTC+3

Карлес Пучдемон заявил, что это необходимо для диалога с Испанией

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Susana Vera

Глава Каталонии предложил временно приостановить установление независимости для диалога с Испанией.

По словам Карлеса Пучдемона, Каталония должна стать независимым государством в форме республики.

Он заявил, что регион заслужил право на независимое государство.

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