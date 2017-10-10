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Британский МИД выразил серьезную обеспокоенность политическим кризисом в Венесуэле

Международная панорама
10 октября, 21:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, октября. /ТАСС

В ведомстве призвали Каракас гарантировать условия для возобновления переговоров с оппозицией

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ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. МИД Великобритании выразил серьезную обеспокоенность политическим кризисом в Венесуэле, назвав ненужным шагом созыв правительством Конституционной ассамблеи (КА). Об этом говорится в поступившем во вторник в представительство ТАСС коммюнике МИД королевства. Оно было распространено по итогам переговоров в Лондоне заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Данкана, курирующего взаимоотношения королевства со странами Европы и Америки, и главы МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

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© EPA/NATHALIE SAYAGO

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

"Я выразил глубокую обеспокоенность Великобритании по поводу продолжающегося ухудшения политической, экономической и гуманитарной ситуации в Венесуэле, - приводятся слова Данкана. - Я повторил, что Великобритания твердо убеждена в том, что неконституционный созыв КА был ненужным и сеющим рознь шагом, который не был поддержан большинством венесуэльцев, и в том, что сильный независимый парламент - ключ к успешной демократии".

Обратив внимание на то, что переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией зашли в тупик, замминистра призвал власти страны "гарантировать соответствующие условия для возобновления переговоров", назвав среди таких условий "уважение демократических институтов и ценностей". "В разрешении кризиса в Венесуэле не может быть прогресса, пока не будет серьезных и конструктивных переговоров", - сказал Данкан. При этом он назвал намеченные на 15 октября региональные выборы "ключевым тестом соблюдения правительством Венесуэлы демократии", отметив, что Лондон следит за ходом подготовки к голосованию.

С апреля в Венесуэле проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

К дальнейшему обострению конфликта между оппозицией и правительством привел созыв КА по решению главы государства и без проведения предварительного референдума. Оппоненты Мадуро бойкотировали состоявшиеся 30 июля выборы в учредительный орган и отказались признавать его решения. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

В середине августа в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет.

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Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Перу Венесуэла Великобритания
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