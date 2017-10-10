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Спецпосланник ООН готовит предложения по возобновлению переговоров по Йемену

Международная панорама
10 октября, 21:17 UTC+3 ООН ООН 10, октября. /ТАСС

Эмиссар отметил, что дискуссии позволят найти компромиссы, на которых можно будет строить дальнейший процесс

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ООН, 10 октября. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед готовит предложения, которые позволят возобновить процесс мирного урегулирования конфликта между правительством и мятежниками. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета Безопасности.

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"Я прорабатываю предложения, включающие меры по восстановлению взаимного доверия, которые позволят сторонам возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения" - сказал эмиссар. По его словам, "обе стороны выразили заинтересованность в некоторых из мер по укреплению доверия". Как сообщил Исмаил ульд Шейх Ахмед, он уже провел встречи с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади и членами его правительства, а в ближайшее время рассчитывает проконсультироваться с повстанческим движением "Ансар Аллах" и партией "Всеобщий национальный конгресс" (ВНК).

Спецпосланник пояснил, что его предложения касаются повышения пропускной способности порта Ходейда, через который в страну поступает гуманитарная помощь, восстановления работы аэропорта Саны, заключения договоренностей по выплате жалования 1,4 млн бюджетников и освобождения заключенных. При этом он констатировал, что мятежники изначально неверно истолковали его предложение по Ходейде, восприняв это как самостоятельную инициативу, а не "отправную точку" для последующих шагов.

Эмиссар отметил, что дальнейшие дискуссии со сторонами позволят "найти компромиссы, на которых можно будет строить дальнейший процесс". Он призвал Совет Безопасности поддержать его усилия и "напомнить лидерам Йемена, что покончить с кризисом можно только через диалог и компромиссы". "Если кто-то ждет идеального решения или идеальных договоренностей на бумаге, то они их не дождутся. Нам нужно сесть за стол переговоров, только в ходе переговоров мы сможем улучшить предложения и устранить моменты, вызывающие беспокойство", - сказал Исмаил ульд Шейх Ахмед журналистам по окончании заседания Совбеза.

Комментируя в целом ситуацию в Йемене, он сообщил, что насилие "продолжается по многим фронтам, усугубляя страдания йеменского народа". "Йеменцы по всей стране измучены этим конфликтом, и сторонам нужно договориться о шагах для избежания дальнейшего кровопролития, предотвратить массовый голод и добиться мирного прекращения войны", - подчеркнул он. По его словам, если политические лидеры "не пойдут на уступки, необходимые для достижения мира", то "поставят под угрозу будущее страны и жизни миллионов людей".

По итогам заседания постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр сообщил журналистам, что члены Совбеза поддерживают усилия спецпосланника, но сожалеют об отсутствии прогресса в урегулировании йеменского кризиса. По его словам, в СБ призывают все стороны, "особенно хуситов", конструктивно взаимодействовать с эмиссаром в поиске мирного решения конфликта.

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