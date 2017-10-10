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СМИ: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости

Международная панорама
10 октября, 21:25 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 10, октября. /ТАСС

Как сообщила El Pais со ссылкой на источники в правительстве, власти Испании намерены принять меры, не исключено, что область лишат самоуправления

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Глава Каталонии Карлес Пучдемон

Глава Каталонии Карлес Пучдемон

© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Власти Испании рассматривают заявления главы Каталонии Карлеса Пучдемона в региональном парламенте как провозглашение независимости.

Об этом сообщила во вторник газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Справочная информация

Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

По ее информации, Мадрид "предпримет шаги для оказания сопротивления" действиям каталонских властей. Не исключается, что власти Испании применят 155-ю статью конституции страны, которая позволяет лишить автономную область самоуправления.

Ранее Пучдемон заявил, что по итогам референдума Каталония завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока приостанавливает процесс ее провозглашения, желая добиться конструктивного диалога с Испанией.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. 

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