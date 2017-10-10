Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для Мадрида недопустимо "неявное объявление независимости" Каталонии и его приостановка

Международная панорама
10 октября, 21:44 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 10, октября. /ТАСС

Нельзя придавать юридическую силу закону о референдуме, действие которого было приостановлено Конституционным судом, отметили представители испанских властей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Власти Испании считают недопустимым делать "неявное объявление независимости" Каталонии, а затем приостанавливать его действие.

Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили источники в парламенте пиренейского королевства.

Смотрите также

СМИ: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости и примет меры

Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости

"Правительство считает неприемлемым придавать юридическую силу закону о референдуме, действие которого было приостановлено Конституционным судом, - отметили представители властей. - Также недопустимо делать неявно выраженное провозглашение независимости, а потом приостанавливать это".

Ранее глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября Каталония завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения, желая добиться диалога с Мадридом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
СМИ: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
3
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
4
Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости
5
Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама