США сбросили на талибов в Афганистане в сентябре рекордное количество бомб

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. США и их союзники по коалиции сбросили в сентябре в Афганистане на головы талибов и боевиков из ячейки группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 751 бомбу.

Об этом сообщили во вторник представители ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, подчеркнув, что данный "месячный показатель - самый большой с 2012 года".

По сравнению с августом, "бомб было сброшено на 50% больше", отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте ВВС командования, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия. "Увеличение количества авиаударов отражает реализацию стратегии, одобренной президентом Дональдом Трампом, по активизации борьбы с экстремистскими группировками, которые угрожают безопасности афганского народа", - указали представители ВВС.

Кроме того, на афганскую авиабазу Баграм не так давно Пентагон перебросил дополнительно шесть истребителей-бомбардировщиков F-16, доведя их количество до 18. Участились и вылеты стратегических бомбардировщиков B-52.

За первые девять месяцев текущего года боевые самолеты США и союзников сбросили на цели в Афганистане 3238 бомб, что уже больше, чем за любой другой полный год, начиная с 2012 года.

Расчет на авиаудары

Пентагон не только активизировал операции своих ВВС, но и намерен существенно усилить ВВС Афганистана, чтобы добиться перелома в продолжающейся уже 16 лет войне в этой стране. Как сообщил в середине сентября представитель Минобороны США подполковник Майкл Эндрю, в соответствии с разработанным четырехлетним планом афганцам предполагается передать 159 вертолетов UH-60 и 150 многоцелевых вертолетов MD-530.

Кроме того, дополнительно планируется поставить шесть турбовинтовых штурмовиков A-29, а также пять одномоторных турбовинтовых самолетов С-208, на которых будут установлены управляемые ракеты. "Мы знаем, что мощь военно-воздушных сил внушает страх врагу, и не напрасно, потому что ВВС Афганистана становятся сильнее", - отметил тогда же в Twitter командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон.